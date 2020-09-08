شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 2.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5297.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 7.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5815.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 7.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.36 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% خاسراً 16.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4289.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 346.8 مليون سهم بقيمة 31 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10977 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.96%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.77%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.44%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

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وجاء سهم شركة الصلبوخ التجارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.13%، يليه سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 10.76%، ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.17% يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 5.62%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلن بنك الخليج، عن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند A+، وتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى القصير عند F1، تثبيت تصنيف الجدوى المالية عند bb+، كما ثبتت فيتش تصنيف الدعم عند 1، وتصنيف سقف الدعم عند A+.

وفي سياق آخر قالت شركتي آن ديجيتال سيرفس القابضة، كي جي ال لوجيستك، بشأن وجود تداولات غير اعتيادية على سهم الشركة، خلال جلسة أمس الاثنين، فأنه لا توجد أحداث جوهرية في الشركة يتعين الإفصاح عنها يمكن أن تكون سبباً في تلك التداولات.