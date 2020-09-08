شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للحاصلات الزراعية يشيد بارتفاع سعر تصدير البرتقال المصرى 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى النجارى عضو الشعبة العامة للمصدرين عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن أسعار تصدير البرتقال المصرى ارتفعت بنسبة 40% منذ أزمة انتشار فيروس كورونا بداية العام الجارى 2020 ، وذلك بعد الإقبال الكبير على شرائه فى الأسواق العالمية لاحتوائه على فيتامين سى الذى يعتبر من الفيتامينات الهامة لمواجهة فيروس كورونا، مما أعاد بالفائدة على المنتج الزراعى للبرتقال وعلى حصيلة الدولة من زيادة أسعار التصدير .

وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" ، إنه رغم انخفاض حجم صادرات البرتقال خلال العام الجارى مقارنة بالعام السابق عليه، إلا أن زيادة سعره حقق المستهدف منه وزيادة ، وبلغ حجم صادرات البرتقال خلال العام الجارى 1.4 مليون طن خلال الفترة من نوفمبر وحتى يونيو 2020 الماضى وهى فترة حصاد البرتقال بنوعية سواء " أبو سرة " أو البرتقال الصيفى ، مؤكدا أن روسيا ودول الخليج مثل السعودية والامارات والكويت من أهم الدول المستوردة، فضلا عن فتح أسواق جديدة كان أهمها الصين ودول التكتل مثل بيلا روسيا وأوزبكستان وكازاخستان .

وأشار عضو الشعبة العامة للمصدرين، إلى أن البرتقال المصرى استحوذ على المرتبة الأولى من الحاصلات المصدرة متفوقا على بقية المحاصيل الأخرى، كما أن ملف الصادرات الزراعية من أهم الملفات على طاولة الحكومة، خاصة بعد ارتفاع حركة الصادرات وفتح أسواق جديدة مؤخرا، نظرا لأنه يعد مصدر من مصادر العملة الصعبة ودعم هذا الملف ينعكس على أداء الجنية المصرى.

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كما أشاد بموقف الحكومة بعد تعاملها مع سلاسل الإمداد للتصدير والاستيراد بمنتهى القوة والسرعة ، وسمحت دائما للسلع الغذائية فى التحرك على مدار الـ 24 ساعة خلال فترات الحظر لسد احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج .

وعن السوق المحلى أشار إلى ارتفاع سعر البرتقال إلى 10 جنيهات للكيلو بسبب الاقبال على تناولة منذ أزمة انتشار كورونا ، وهو ما عاد بالفائدة على الفلاح المصرى فى حصاد محصول البرتقال بقيمة سعرية أعلى من الاعوام السابقة .