ورشة عمل لمسئولى المعامل بشركة مياه أسيوط لمناقشة معايير الأداء العملى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ورشة عمل "مناقشة معايير الأداء بقطاع الجودة" للتأكيد علي جودة المياه المقدمة للمواطنين وسلامة وسرعة الاجراءات المتبعة بكافة معامل الشركة الثابتة والمتنقلة، بحضور رئيس قطاع المعامل ونائبه ومدير الإدارة العامة للجودة ومديرى معامل الشركة وذلك بمركز التدريب والخدمات. أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة لشركة مياه أسيوط أن التنسيق بين مسئولي قطاع المعامل والمناقشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعلنها الشركة للإرتقاء بكفاءة العاملين بالشركة وإتاحة فرصة جيدة لنقل الخبرات. وأوضح الكيميائي إسلام حسنين نائب رئيس قطاع المعامل أن ورشة العمل إلتزمت بالإجراءات الاحترازية حرصاً علي سلامة جميع الحضور. Advertisements وأضاف أن الورشة ناقشت توقيتات غسيل المروقات، والطرق القياسية للاختبارات المعملية، وأنظمة سحب العينات وعدها، وكيفية إستخدام خرائطGlS على الشبكات المخدومة بالكامل. واختتمت الورشة بمناقشة الخطة الشهرية الخاصة بالمعامل وماورد بإستبيان جهاز تنظيم مياه الشرب وبنود تقييم الأداء المعملي، يأتي ذلك ضمن جهود الشركة لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين.

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