شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبحاث: اتصالات السعودية قد تخفض قيمة صفقة فودافون مصر بنسبة 30% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت شركة برايم لتداول الأوراق المالية في تقريرها اليومي "بتوقيت برايم" أن قيمة صفقة استحواذ الاتصالات السعودية (STC) على حصة فوادفون العالمية البالغة 55% من فوادافون مصر قد يتم تخفيضها بنسبة 30% (قريباً من النسبة التي انخفض بها سهم فودافون العالمية منذ 29 يناير 2020)، والذي يعني أن القيمة الإجمالية لوادفون مصر ستنخفض إلى 3.04 مليار دولار، مقارنة بـ 4.35 مليار دولار في بداية الإعلان عن الصفقة.

وأشارت برايم في تقريرها إلى أن شركة الاتصالات السعودية قد تحاول المساومة على السعر الذي ستدفعه مقابل 55% من فودافون العالمية، معتقدة أن العالم بعد كوفيد-19 مختلف تماماً عما كان عليه قبله، خاصة أنها قد تحتاج إلى شراء حصة المصرية للاتصالات أيضاً، وهو ما يضاعف التكلفة عليها.

وذكر عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث في برايم، أنه إذا قامت STC بتخفيض قيمة الصفقة بشكل كبير، فقد يكون من المنطقي أن تقوم المصرية للاتصالات بتقديم عرض مقابل وتستحوذ على فودافون مصر بشكل كامل.

وقام رئيس البحوث بطرح الخيارات المتاحة أمام جميع الأطراف، والتي كانت كالتالي:

1. المشتري (STC): هي مشغل الاتصالات رقم واحد في المملكة العربية السعودية وهي الشركة المملوكة للدولة، والتي لديها تعرض لدول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيوية أخرى. تعمل STC في أربع دول آسيوية، وسيشكل استحواذ شركة الاتصالات السعودية على فودافون مصر أول نشاط لها في إفريقيا كما سيساعد في تحسين ملف نموها في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة العربية.

2. البائع (فودافون العالمية): كجزء من خطة إعادة هيكلتها، قررت فودافون العالمية الخروج من مصر في محاولة لاقتصار نشاط المجموعة على منطقتين جغرافيتين مختلفتين، وهما أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي، عاجلاً أم آجلاً، ستحتاج فودافون جروب إلى تصفية عملياتها في مصر.

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3. المستهدف فودافون مصر (VODE): ستستفيد VODE، مشغل الهاتف المحمول رقم واحد في مصر، من الطلب المتزايد على البيانات مع توقعات بتحقيقها نمواً من رقمين، لا سيما في أعقاب أزمة كوفيد-19.

4. الشريك المصرية للاتصالات (ETEL): لدى ETEL، المشغل الرئيسي في مصر، عدة خيارات تتمثل في: البقاء شريكاً في فودافون مصر، أو تقديم عرض مقابل حصة فودافون جروب البالغة 55%، أو أن تتخارج أيضاً من فودافون مصر وتبيع الـ 45% المتبقية لشركة الاتصالات السعودية.

وحسب التقرير كان المتعاملون في السوق بانتظار يوم الخميس المُقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري كموعد نهائي لاتخاذ شركة الاتصالات السعودية "STC" قراراً في عملية الاستحواذ المزمع على حصة فودافون جروب البالغة 55% في فودافون مصر [VODE] - أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر من حيث حجم الأعمال والربحية.

ونوه على أنه وبالعودة إلى تاريخ 29 يناير 2020، فقد قالت شركة الاتصالات السعودية إنها تدرس الاستحواذ على حصة فودافون العالمية البالغة 2.39 مليار دولار، لتُقدر ضمنياً قيمة فودافون مصر عند 4.35 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، تراجع سهم فودافون العالمية المتداول في بورصة لندن بنسبة 31%، بينما ارتفع سهم STC المتداول في البورصة السعودية "تداول" بنسبة 8%، وقفز سهم المصرية للاتصالات بنسبة 30%.

وكانت STC قد وقعت مع فودافون العالمية مذكرة تفاهم غير ملزمة مدتها 75 يوماً، ثم تم تمديدها لمرتين الأولى لمدة 90 يوماً والثانية لمدة 60 يوماً تنتهي يوم الخميس المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج أمس أن شركة الاتصالات السعودية تُجري محادثات لتخفيض قيمة عرضها غير الملزم بقيمة 2.39 مليار دولار للاستحواذ على فودافون مصر، بشراء 55% منها هي حصة شركة فودافون العالمية.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال بالرقع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.