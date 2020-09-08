شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" يشكون ضعف خدمات الإنترنت في مصر.. ويطالبون بزيادة السرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكى رجال الأعمال المشاركين بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ظهر اليوم الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون المشترك مع صندوق مصر السيادي، بمشاركة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، من ضعف خدمات الإنترنت في مصر، وذلك بعدما انقطع التواصل أكثر من مرة مع "سليمان" بسبب سوء الخدمة، مؤكدين ضعف الخدمة لدى كافة مقدمي خدمات الإنترنت في مصر، وعدم قدرتهم على إنجاز الأعمال في ظل الوضع الحالي للخدمة.

وطالب المشاركون، الصندوق السيادي بتركيز جزء من استثماراته في تحسين خدمات الإنترنت، خاصة وأن جائحة فيروس كورونا زادت من شريحة العمل من المنزل، وهو ما يتطلب خدمات إنترنت قوية لتحقيق التواصل مع العمل، وعقد اللقاءات الثنائية وكذلك المؤتمرات والندوات، وداعب أيمن سليمان عقب عودته بعد انقطاع التواصل رجال الأعمال مؤكداً على أهمية الاستثمار بالإنترنت حتى لا ينقطع الاتصال مرة أخرى.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد اجتماعات رجال الأعمال انقطاع في التواصل بسبب ضعف خدمات الإنترنت، حيث انقطع الاتصالات عن المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مرتين خلال مشاركته بأول ملتقى استثماري بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بالبحرين.

وسبق أن أصدرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، توصيات تضمنت إلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق وتوسيع استخدام التوقيع الإلكتروني للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وقبول هذا التوقيع في كافة المعاملات والخدمات التي تؤديها هذه الجهات الحكومية، وإلزام جميع البنوك بتفعيل الإنترنت المصرفي بحيث يمكن تنفيذ معظم العمليات المصرفية من خلال تطبيقات الإنترنت.

كما أوصت الجمعية بدعم استقلالية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإعطائه صلاحيات واسعة في محاسبة شركات التكنولوجيا وخاصة شركات الاتصالات الكبرى، ومنح حوافز ضريبية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع قدرتها التنافسية وتمكينها من تقديم خدماتها بأسعار مناسبة لعموم المستخدمة، وأوصت الجمعية أيضاً بضرورة وضع مستهدفات سنوية لقطاع الاتصالات بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية في إتاحة وانتشار وسرعة وجودة خدمات الإنترنت.