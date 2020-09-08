شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة أدنى مستوى 11ألف نقطة بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10991 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 12777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 4209 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 1817 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 2689 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.50% ليصل إلى مستوى 970 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 1.5 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العبوات الطبية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 33.5 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 90 ألف سهم، 74912 سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، 5000 سهم، 1421 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 50 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 38332 سهم.

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وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 19 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للصناعات الهندسية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، شركة النصر للأعمال المدنية، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية مصر للدواجن، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، التوفيق للتأجير التمويلي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).

كما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وعلى أن يتم عرض موقف هذه الشركة على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.

وفي سياق آخر قرر مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الموافقة على مشروع تعديل نسبة التداول الحر من 6.33% إلى 10%، وذلك لتوفيق أوضاع الشركة بالبورصة، وذلك من خلال حث المساهمين على طرح جزء من أسهمهم للتداول الحر.

وفي سياق منفصل أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 143 لسنة 2020، بقبول طلبات وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنعقدة بتاريخ 12 يناير، شكلاً ورفضها موضوعاً، وذلك وفقاً لحكم المادة رقم 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار.