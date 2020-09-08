شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة 1.66% بالختام.. ورأس المال يفقد 13.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.358 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 12683 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 2653 نقطة.