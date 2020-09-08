شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تكرير 2.5 مليون طن خام بالسويس لتصنيع البترول بزيادة 51% عن العام السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسة أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019/2020 إنه يتم حاليا تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP فى إطار برنامج التطوير والتحديث لقطاع البترول بكل ما يتعلق بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذى يستهدف الانتهاء منه فى نهاية العام القادم والذى سيتم بموجبه ربط هيئة البترول رقميا بمعامل التكرير ومجمعات التصنيع، فضلا عن رفع كفاءة الأداء وتشغيل مصافى التكرير طبقا للخامات المقررة واحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية من خلال برامج حديثة تواكب أحدث التكنولوجيات، فضلا ربط النواحي المالية بالهيئة والشركات بهدف سرعة وسلاسة الأداء بدون أخطاء وطالب الوزير بالعمل على تحسين أداء العاملين ورفع كفاءتهم لمواكبة التطور التكنولوجي .

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وخلال الجمعية العامة لشركة السويس لتصنيع البترول عرض المهندس محمد عليوة رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام، حيث أوضح أن كميات الخام التى تم تكريرها بلغت حوالى 5ر2 مليون طن بزيادة نسبتها 51% على العام السابق نتج عنها حوالى 8ر2 مليون طن من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت وغيرها من المنتجات البترولية ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى، مشيراً إلى ارتفاع قيمة ما أنتجته الشركة إلى أكثر من 5ر2 مليار جنيه، وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية حيث جارى تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة جديدة لإنتاج الأسفلت ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة وترشيد الطاقة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل .

وحضر أعمال الجمعيات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونواب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونرمين إسماعيل وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات مجلس الوزراء.