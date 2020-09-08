شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" تؤكد جدارة مصر الائتمانية في مواجهة صدمات التمويل الخارجي.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح خلاله أن وكالة "موديز" أشارت إلى أن المؤشرات التي تقيس الجدارة الائتمانية لمصر، أثبتت "مرونة على نطاق واسع" في مواجهة صدمات التمويل الخارجي، ومن العوامل الداعمة لذلك اكتشافات الغاز الجديدة المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج في مصر، والتي ترجح الوكالة أنها ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي المحلي للبلاد وذلك في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.

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وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020