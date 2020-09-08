شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تكرير 7.5 مليون طن خام بمعملى مسطرد وطنطا.. وإنتاج 9 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP فى إطار برنامج التطوير والتحديث لقطاع البترول بكل ما يتعلق بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذى يستهدف الانتهاء منه فى نهاية العام القادم والذى سيتم بموجبه ربط هيئة البترول رقميا بمعامل التكرير ومجمعات التصنيع ، فضلا عن رفع كفاءة الأداء وتشغيل مصافى التكرير طبقا للخامات المقررة واحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية من خلال برامج حديثة تواكب أحدث التكنولوجيات، فضلا ربط النواحي المالية بالهيئة والشركات بهدف سرعة وسلاسة الأداء بدون أخطاء وطالب الوزير بالعمل على تحسين أداء العاملين ورفع كفاءتهم لمواكبة التطور التكنولوجي .

كما أشاد الملا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظى القليوبية والقاهرة فى مشروع رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمنطقة مسطرد البترولية .

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وأشار الملا إلى أن ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات تحديث وتطوير وزيادة الطاقة التكريرية لمعامل التكرير القائمة انعكس بالإيجاب على مواصلة قطاع البترول تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والحفاظ على استقراره، وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والحفاظ على البيئة والاستمرار فى الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال رئاسة الملا أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019/2020 والتى بدأت باكورة أعمالها اليوم بالجمعيات العامة لشركات القاهرة والسويس والنصر للبترول .

حضر أعمال الجمعيات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونواب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونرمين إسماعيل وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات مجلس الوزراء وخلال ترأس الملا لأعمال جمعية شركة القاهرة لتكرير البترول استعرض المهندس هشام البُكل رئيس الشركة المؤشرات الرئيسية لنتائج الأعمال حيث أوضح أن كمية الزيت الخام التى تم تكريرها بمعملى مسطرد وطنطا بلغت والى 3ر7 مليون طن، ونتج عن تكرير تلك الكميات حوالى 9 مليون طن منتجات بترولية لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من بنزين 80 و92 والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية ، بالإضافة إلى حوالى 3.6 مليون طن من المازوت لمعمل المصرية للتكرير، مشيراً إلى أن قيمة الإيرادات بلغت حوالى 3 مليار جنيه محققة نسبة زيادة 14% على العام السابق، وأضاف أن الشركة قامت باتخاذ عدة إجراءات لترشيد الطاقة منها مشروع استرجاع غازات الشعلة وإحلال وتجديد مسخنات هواء أبراج التقطير بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية على المبانى الإدارية واستخدام نظم الإضاءة الحديثة LED مما أدى إلى تحقيق وفر فى القدرة الكهربائية والتى وفرت أكثر من 36 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أعمال التصنيع المحلى والخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير والتي بلغت قيمتها 142 مليون جنيه.