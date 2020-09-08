شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل البطالة بالأردن إلى 23% فى الربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأردن اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة بلغ في الربع الثاني من العام الحالي 23 بالمئة مرتفعا من 19.3 بالمئة في الربع السابق. وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الثاني من 2019 يبلغ 19.2 بالمئة بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. Advertisements ويشكك اقتصاديون بالأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية. ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية بهدف تحفيز النمو.

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