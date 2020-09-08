شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتراجع بالختام بضغوط هبوط سهمى "الإثمار" و"الأهلى المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسراً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1402.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.8 مليون سهم بقيمة 940.8 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.20% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.33% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 9.66%.

فيما ارتفعت أسهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.41%، زين البحرين بنسبة 0.99%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.61%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%.

وفي سياق متصل أعلنت إنفستكورب، أنها أبرمت اتفاقاً نهائياً مع شركة تشاينا ريسورسز كابيتال مانجمنت ليمتد، للحصول على حصة الأكثرية في سيتي سوير (بي في آي ليمتد)، وبموجب الصفقة، سيواصل المساهمون الحاليون بمن فيهم "فينكس غروب" و"لاين كراوفورد جويس غروب" امتلاك نسبة 35% من أسهم "سيتي سوبر غروب"، وجدير بالذكر أن الصفقة تخضع لموافقة إدارة مراقبة عمليات الدمج في الصين، ومن المتوقع إغلاقها في الربع الأخير من عام 2020.

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وبعد إكمال الصفقة سيواصل فريق الإدارة الحالي لمجموعة "سيتي غروب" العمل بشكل مستقل تحت العلامتين التجاريتين "سيتي سوبر" LOG-ON، وستمكن الشراكة الجديد المجموعة من تسريع خططها التوسعية ومواصلة السعي للاستفادة بشكل أفضل من نمو الاستهلاك في الصين الكبير، والتوجه نحو الانفاق المرتفع في آسيا، وسيتعاون جميع المساهمين مع فريق إدارة سيتي سوبر غروب وموظفيها لتنفيذ رؤية سيتي سوبر.

وفي سياق منفصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عدم وجود أي تأثير على المركز المالي جراء خفض وكالة فيتش ريتنجز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمملكة البحرين إلى B+ من BB- وتخفيض تصنيف السقف الائتماني لمملكة البحرين إلى BB+ من BBB- بتاريخ 14 أغسطس، وتخفيض تصنيف قدرة السداد طويل الأجل للبنك إلى BB1+ من BBB-، وتخفيض تصنيف قابليته للاستمرار إلى bb من bb+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي سياق آخر قالت شركة الإثمار القابضة، إن ارتفاع سعر السهم في سوق دبي المالي خلال الفترة ما بين 1و6 سبتمبر الحالي، قد يكون متزامناً مع الإعلان المفصح بتاريخ 1 سبتمبر، إلا أنه لا توجد أي تطورات أخرى من قبل الشركة أدت إلى ارتفاع سعر السهم في سوق دبي المالي خلال هذه الفترة.