الاقتصاد

مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال للتسليم فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بقطاع النفط اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة البترول الكويتية تسعى لشراء شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر.

وأضافا أن الكويت تريد الشحنة للتسليم في منتصف الشهر، وأن المناقصة ستغلق في العاشر من سبتمبر.

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وكانت قد قالت ثلاثة مصادر إن مؤسسة البترول الكويتية تعرض شحنة فورية حجمها 650 ألف برميل من خام جنوب الرتقة الكويتي.

وهذه الشحنة الثالثة من خام جنوب الرتقة التي تُطرح في السوق. وقال مصدران إن أول شحنتين، للتحميل في مايو ويونيو على الترتيب، بيعتا إلى الهند عبر مناقصتين.

 

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