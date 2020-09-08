شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال للتسليم فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بقطاع النفط اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة البترول الكويتية تسعى لشراء شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر.

وأضافا أن الكويت تريد الشحنة للتسليم في منتصف الشهر، وأن المناقصة ستغلق في العاشر من سبتمبر. Advertisements

وكانت قد قالت ثلاثة مصادر إن مؤسسة البترول الكويتية تعرض شحنة فورية حجمها 650 ألف برميل من خام جنوب الرتقة الكويتي.