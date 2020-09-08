سعر اليورو اليوم الثلاثاء يتراجع أمام الجنيه المصرى.. ويسجل 18.55 بالأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 8-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.55 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، مقابل 18.63 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.61 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.61 جنيه للشراء. 18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.55 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.55 جنيه للشراء. 18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.57 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.57 جنيه للشراء. 18.74 جنيه للبيع. Advertisements

سعر اليورو فى بنك البركة18.56 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.56 جنيه للشراء. 18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.59 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.59 جنيه للشراء. 18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.57 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.57 جنيه للشراء. 18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء. 18.73 جنيه للبيع. اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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