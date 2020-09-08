شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.73% بالختام.. و"دو" تبيع حصتها بشركة شركة خزنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% رابحاً 16.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2287.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.5 مليون سهم محققة ما قيمته 355.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 7408 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.61%، 0.60%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 14.89%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.4 مليون ورقة بقيمة 69.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.85%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن آخر تطورات حادث غرق السفينة يوم 2 سبتمبر الجاري في بحر الصين الشرقي، حيث يعتقد أن السفينة غرقة قبالة سواحل اليابان، ولا تزال التحقيقات في سبب الحادث جارية، حيث واجهت هذه المنطقة رياحاً عاتية غير معتادة تصل سرعتها إلى 160 كيلو متر في الساعة امتداداً لإعصار Maysak، حيث وقع هذا الحادث عندما كانت السفينة في طريقها من نابير في نيوزيلندا إلى ميناء تانغشان الصيني، وكانت ناقلة على متنها 39 فرداً مم أفراد الطاقم وإضافة إلى 4 ممثلين عن المستأجرين، علماً بأن شحنة الماشية كانت متجهة للانضمام إلى برنامج رعاية وإنتاج الألبان الصيني.

وأضافت الشركة، في بيانها لبورصة دبي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنقاذ اثنين من البحارة الفلبينيين من قبل خفر السواحل الياباني، بينما تم العثور لاحقاً على جثة أحد أفراد الطاقم (فلبيني) في زورق النجاة حيث تم نقلها على متن سفينة الإنقاذ اليابانية، ويخشى أن يكون الـ40 فرداً الباقون على متم السفينة، وهم يتألفون من 36 فلبينياً ومواطنان نيوزيلنديان واثنان من استراليا قد فقدوا.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، والذي وافق على بيع حصة الشركة غير المباشرة، والبالغة نسبتها 26% في شركة خزنة داتا سنتر ليمتد، بما في ذلك حصته في قروض المساهمين، إلى شركة التكنولوجيا القابضة، وهي المساهم الحالي في شركة خزنة حيث تبلغ حصتها الحالية 74%، مضيفة أنه تم الموافقة على تفويض إدارة الشركة لإبرام واستكمال هذه الصفقة.