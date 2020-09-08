شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: خفض سعر الغاز يوفر 500 جنيه فى تصنيع كل طن أسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أن خفض سعر الغاز لصناعة الاسمدة ضروري للغاية ويوفر مليارات الجنيهات من تكاليف صناعة الأسمدة لكل الشركات، سواء العامة أو الخاصة وفقا لكمية الانتاج وحالة معدات الشركات .

ويطالب الصناع والمصدرون بخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى من 4.5 دولار الى 3 دولارات فقط ؛ لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة، ولا سيما أن السعر العالمى يصل لنحو 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية فقط .

Advertisements

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن خفض السعر لنحو 3 دولارات يساهم بشكل مباشر فى توفير 500 جنيه من تصنيع كل طن سماد، وبالتالى هذا يعطى أفضلية كبيرة لشركاتنا فى التصدير وفى المبيعات وفى تحسين المؤشرات الاقتصادية لتلك الشركات .

أوضح رئيس القابضة الكيماوية أنه على سبيل المثال فإن خفض سعر الغاز يوفر سنويا نحو 250 مليون جنيه لشركة كيما و250 مليون جنيه لشركة الدلتا للأسمدة بعد تشغيلها، كما يوفر نصف هذا المبلغ نحو 125 مليون جنيه لشركة النصر للأسمدة بالسويس، لافتا إلى أن توفير تلك المبالغ من التكاليف يساهم فى سداد الشركات ما عليها من ديون وكذلك إجراء الإصلاحات والتحديثات اللازمة وإجراء الصيانة فى مواعيدها .