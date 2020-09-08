شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال": 18 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، حجم قطاع الصناعات الغذائية في مصر، قائلاً إن حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر يصل إلى 500 مليار جنيه، ويحقق معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020، ومتوقع أن يحقق معدل نمو يتراوح بين 25-30% خلال العام الحالي، ويساهم القطاع في تشغيل أكثر من 7 ملايين عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، وتبلغ عدد الشركات المسجلة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أكثر من 13 ألف شركة، مضيفا أن حجم مبيعات قطاع الصناعات الغذائية بلغت حوالي 17 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات إلى حوالي 22 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات الأكثر تصديراً.

وجاء ذلك خلال كلمته بجلسة حول الفرص التجارية والاستثمارية في جمهورية مصر العربية، خلال أول ملتقي استثماري رقمي دولي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر» ويناقش مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة بمشاركة موسعة من سفراء وكبار رجال الدولة والقطاع الخاص ورؤساء منظمات رجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والصناعي في البلدين.

وأشار "برزي"، إلى أهمية قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد المصري، قائلاً إن قطاع الصناعات الغذائية يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 23.2% في قيمة العمالة المضافة في مصر، كما تعد الصناعات الغذائية ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة الصناعية، والأولى من حيث العمالة الصناعية، والثالثة من خلال الصادرات الصناعية، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من نشاط الصناعات الغذائية في الوجه البحري بنسبة 78.3% من إجمالي إنتاج الصناعات الغذائية.

Advertisements

وحول تطورات صادرات الصناعات الغذائية في مصر، كشف "برزي"، عن التطور الكبير في صادرات الصناعات الغذائية في مصر خلال آخر سنوات، حيث سجلت الصادرات 2.906 مليار دولار عام 2015، وارتفع إلى 3.048 مليار دولار عام 2016 بنسبة نمو 4.9%، وزاد إلى 3.081 مليار دولار عام 2017 بنسبة نمو 1.1%، وواصلت الزيادة إلى 3.100 مليار دولار عام 2018، وحققت أعلى معدل نمو في عام 2019 بنسبة 10% لتسجل 3.400 مليار دولار.

وأشار "برزي"، إلى أبرز المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، حيث تستحوذ الدول العربية على صادرات بقيمة 1.893 مليار دولار عام 2019 مقارنة مع 1.704 مليار دولار عام 2018 بنسبة نمو 11%، واستحوذت الدول الأوروبية على 448 مليون دولار عام 2019 مقارنة مع 410 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 9%، فيما استحوذت الدول الأفريقية بدون العربية على 409 مليون دولار صادرات عام 2019 مقابل 387 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 6%، وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأمريكا 195 مليون دولار عام 2019 مقابل 158 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 23%، ليحقق أعلى معدل نمو بين كافة المجموعات الدولية.

أما بالنسبة لتطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى البحرين، بلغت 7 ملايين دولار خلال النصف الأول من عام 2020، وحققت 18 مليون دولار عام 2019 بنسبة نمو 19% مقارنة مع عام 2018 والتي سجلت 16 مليون دولار، ومرتفعة بنسبة نمو 11% عن عام 2017 الذي سجل 14 مليون دولار، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الغذائية المصرية للبحرين ضعيف مقارنة بإجمالي ما تستورده البحرين من صناعات غذائية، والتي بلغت حوالي 1.3 مليار دولار تمثل 13% من إجمالي واردات البحرين من كافة السلع والبالغة 10.3 مليار دولار.