نايك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 08-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.45 نقطة ليستقر على سعر 112.40 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 105.58، ليستهدف مستوى المقاومة 117.83. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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