شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.08% بما يعادل -0.04 نقطة ليستقر على مستوى 52.71 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 52.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 57.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه