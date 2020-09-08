الاقتصاد

ثري إم يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 08-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.32% بما يعادل -0.54 نقطة ليستقر على سعر 165.77 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 160.48، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 169.94 استعداداً لمهاجمته.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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