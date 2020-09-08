شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتراجع بتأثير مقاومة محورية – تحليل – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المحوري 218.50، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.97% بما يعادل -2.07 نقطة ليستقر على سعر 211.73 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مقاومته المحورية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 207.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 218.50 من جديد استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه