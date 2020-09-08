شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يعاود الارتفاع – تحليل – 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كوكاكولا (KO) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.11% بما يعادل 56 سنت ليستقر في نهاية التداولات على سعر 51.04 دولار، ويأتي هذا الارتفاع بعدما حاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 49.90، ليستهدف مستوى المقاومة 53.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد