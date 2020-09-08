شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، بسبب تصاعد المخاطر المحيطة بالعملات الأخرى ، بالتزامن مع آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 93.43 نقطة الأعلى منذ 21 آب/أغسطس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.05 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.00 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1 % ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ شباط/فبراير الماضي.

Advertisements

حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.8% على مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية عند مستويات منخفضة.

قفز المؤشر لذروة ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء مع تسارع عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، بسبب تصاعد المخاطر المحيطة بالعملات العالمية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

تواجه العملة الأوروبية الموحدة التوقعات القاتمة للاقتصاد واحتمالات توسيع التحفيز النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي ،والعملة الملكية الجنيه الإسترليني تصاعد التوترات مرة أخرى حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وفى الولايات المتحدة عززت البيانات الاقتصادية الفترة الأخيرة ،خاصة عن الأنشطة الصناعية والخدمية ،آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا ، و التي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم فى ثلاثينيات القرن الماضي.