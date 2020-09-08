شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف خسائرها بسبب معاناة شركات التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مرة أخري من أدنى مستوى فى شهر ، بسبب استمرار معاناة شركات التكنولوجيا ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا أسوأ ركودا على الإطلاق.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.5% حتى الساعة 11:38 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.7% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهر عند 359.58 نقطة ، وبدعم بيانات قوية عن الصادرات الصينية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

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تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.0% ، مع استمرار معاناة القطاع التي كانت السبب الرئيسي فى هبوط الأسواق لأدنى مستوى فى شهر.

أظهرت بيانات منقحة نشرت يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو قد سجل انكماشا بنسبة 14.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني ،بأسوأ وتيرة ركود على الإطلاق ، ضمن الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.5% ،وتعود أسواق الأسهم الأمريكية فى وول ستريت للعمل اليوم بعد عطلة الأمس بسبب الاحتفال بعيد العمال فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.6% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.4% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6%.