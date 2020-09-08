شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين على وشك التخلي عن حاجز 1,900$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، على وشك التخلي عن التداول أعلى حاجز 1,900$ للأونصة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 1.0% إلى 1,911.03$ الأدنى منذ 27 آب/أغسطس الماشي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,929.64$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,935.52$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع هبوط معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 93.43 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع حاليا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الصعود ، مع تجدد تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، بسبب ارتفاع المخاطر المحيطة بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" خاصة التوقعات الاقتصادية القاتمة ، والعملة الملكية "الجنيه الإسترليني" وتصاعد التوترات مرة أخرى حول البريكست.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,250.04 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 25 آب/أغسطس الماضي.