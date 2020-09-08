بعد 6 أشهر من التوقف.. استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو

أعلنت السفارة المصرية في العاصمة الروسية موسكو عن استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو بدءاً من الغد.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، فإن المستشار الإعلامي للسفارة المصرية فى موسكو، أحمد عبد المعز، أكد استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو بدايةً من الغد، عقب توقف دام 6 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالمعز أن الاستئناف يبدأ بتسيير 3 رحلات أسبوعياً من موسكو الى القاهرة والعكس، في الوقت الذي تسعي فيه السفارة المصرية لعودة الطيران المنتظم بين البلدين من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

وبهذا القرار، تصبح مصر هي خامس دولة تستأنف روسيا الطيران معها، وبمعدل 3 رحلات أسبوعياً وهو المعدل الذي يفوق عدد الرحلات المخصص لأغلب الدول الأخرى التي تم استئناف الطيران معها في روسيا وتتابع السفارة اتصالاتها مع الجهات المختصة بالبلدين للانتهاء من الترتيبات الخاصة ببدء التشغيل.