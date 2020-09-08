شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره لأدنى مستوى فى نحو 3 أشهر بفعل مخاوف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى نحو ثلاثة أشهر ، بفعل مخاوف الطلب فى الولايات المتحدة مع نهاية موسم العطلات الصيفية ، بالإضافة إلى قيام المملكة العربية السعودية بخفض أسعار تصدير الخام إلى أسيا ، ويضغط على الأسعار أيضا تراجع واردات الخام إلى الصين.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 2.3% إلى مستوي 38.20$ الأدنى منذ 29 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 39.11$، وسجل أعلى مستوي عند 39.30$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 2.0% إلى مستوي 41.22$ للبرميل الأدنى منذ الأول من تموز/يوليو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 42.07$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.20$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.9% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

أظهر تحليل لوكالة "رويترز" ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى 22 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية فى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بسبب الاحتفال بعيد العمال فى الولايات المتحدة.

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وتصادف مع عطلة الأسبوع الطويلة أيضا نهاية فصل الصيف ،والذي يعتبر موسم ذروة القيادة فى الولايات المتحدة ،الأمر الذي يعني تراجع مستويات الطلب على الوقود فى أكبر مستهلك له فى العالم.

خفضت المملكة العربية السعودية "أكبر مُصدر للنفط فى العالم" السعر الرسمي لبيع الخام الخفيف إلى أسيا فى تشرين الأول/أكتوبر القادم ،بأكبر قدر منذ أيار/مايو الماضي ، فى مؤشر أن الطلب الأسيوي لا يزال ضعيفا ، كما خفضت أيضا أسعار تصدير الخام إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ ستة أشهر.

تعزز تلك الخطوة السعودية احتمالات اندلاع حرب أسعار عالمية بين كبار المنتجين ، خاصة وأن أسيا تعتبر أكبر سوق لاستيراد النفط فى العالم.

وفى الصين ووفقا لبيانات الإدارة العام للجمارك الصادرة بالأمس أبطأت بكين مشتريات النفط فى آب/أغسطس ، بعدما سجلت الواردات مستويات قياسية فى تموز/يوليو.