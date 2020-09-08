شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي الآن ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 0.7230، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه صاعد ستبقى قائمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر لبدء تصحيح هابط على المدى اللحظي، بينما يحتاج السعر لاختراق 0.7310 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 0.7440.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7225 والمقاومة 0.7340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد