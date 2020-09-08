شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر دعم العلم الهابط لينخفض بقوة ويقترب من هدفنا المنتظر عند 40.80، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 40.00 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 42.60 ثم 43.60 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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