شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية ليبدأ الضغط على حاجز 38.00 دولار، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 36.08، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 40.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط