شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مستوى 26.90 ويتحرك دونه الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 25.06 كمحطة رئيسية تالية. المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستويات 26.90 و27.15. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 27.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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