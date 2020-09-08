شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته دون مستوى 1934.86، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستويات 1901.80 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستويات 1934.86 و1938.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 1945.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط