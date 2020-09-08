شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليبتعد عن الدعم المكسور للقناة الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.3000 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستويات 1.3195 و1.3245.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط