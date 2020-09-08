شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن دعم القناة الرئيسية الصاعدة، لكن السعر لا يزال عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.1785 والمقاومة 1.1860، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكور ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصادر هذا الصباح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي