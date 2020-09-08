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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السعودية: ارتفاع قيمة الصفقات العقارية إلى 160.1 مليار ريال (+2%) خلال عام 1441هـ كأول ارتفاع في 6 سنوات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_متابعات
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية ارتفعت خلال 1441هـ بنسبة 2% ما يعادل 2.7 مليار ريال مقارنة بعام 1440ﮬـ، لتبلغ نحو 160.1 مليار ريال.
وسجلت بذلك قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1441 أول ارتفاع لها في 6 سنوات، أي منذ عام 1435ھ حسب بيانات وزارة العدل.
وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال عام 1441ﮬ نحو 285.1 ألف صفقة، مرتفعا من 277.4 ألف صفقة خلال عام 1440ﮬ.
وارتفع عدد العقارات المبيعة ليبلغ 296.7 ألف عقار مبيع، وفيما يلي جدول يبين إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالسعودية:
|
إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية منذ عام 1430 (مليار ريال)
|
السنة
|
القيمة
|
التغير (قيمة)
|
التغير (%)
|
1430
|
79.0
|
—
|
—
|
1431*
|
120.4
|
+ 41.4
|
+ 52 %
|
1432*
|
159.4
|
+ 39.0
|
+ 32 %
|
1433*
|
196.6
|
+ 37.2
|
+ 23 %
|
1434*
|
366.5
|
+ 169.9
|
+ 86 %
|
1435*
|
419.3
|
+ 52.8
|
+ 14 %
|
1436*
|
354.1
|
(65.1)
|
(16 %)
|
1437*
|
276.7
|
(77.5)
|
(22 %)
|
1438*
|
196.3
|
(80.3)
|
(29 %)
|
1439*
|
165.4
|
(30.9)
|
(16 %)
|
1440*
|
157.4
|
(8.0)
|
(5 %)
|
1441
|
160.1
|
+ 2.7
|
+ 2 %
*بيانات محدثة
وسجلت الصفقات العقارية خلال العام الماضي ارتفاعا في 6 أشهر، وكان شهر ذو القعدة الأكثر ارتفاعا بنسبة 76 %، تلاه شهر المحرم المرتفع بنسبة 73%.
فيما سجلت قيمة الصفقات انخفاضا خلال 6 أشهر تصدرها شهر شعبان بـ71%، كما يوضح الجدول التالي:
|
قيمة الصفقات العقارية بالسعودية (مليار ريال)
|
الشهر
|
1440 هـ
|
1441 هـ
|
التغير
|
المحرم
|
9.4
|
16.2
|
+ 73 %
|
صفر
|
12.8
|
15.2
|
+ 19 %
|
ربيع الأول
|
14.6
|
14.7
|
+ 1 %
|
ربيع الثاني
|
14.8
|
14.0
|
(6 %)
|
جمادى الأولى
|
18.2
|
13.0
|
(29 %)
|
جمادى الآخرة
|
15.8
|
19.0
|
+ 20 %
|
رجب
|
14.4
|
13.4
|
(7 %)
|
شعبان
|
13.0
|
3.8
|
(71 %)
|
رمضان
|
10.4
|
5.5
|
(47 %)
|
شوال
|
10.5
|
13.7
|
+ 30 %
|
ذو القعدة
|
14.7
|
25.8
|
+ 76 %
|
ذو الحجة
|
8.9
|
5.8
|
(34 %)
|
الإجمالي
|
157.4
|
160.1
|
+ 2 %
وتوزعت الصفقات العقارية خلال عام 1441 هـ بين سكنية بقيمة 118.7 مليار ريال، وتجارية بقيمة 35.6 مليار ريال، وزراعية وصناعية بنحو 5.8 مليار ريال.
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 142.1 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 89% من القيمة الإجمالية، وفيما يلي جدول يوضح بالتفصيل الصفقات العقارية خلال عام 1441هـ:
|
قيمة الصفقات العقارية بالسعودية حسب نوع العقار خلال عام 1441 هـ (مليار ريال)
|
نوع العقار
|
سكني
|
تجاري
|
الإجمالي
|
قطعة أرض
|
106.2
|
34.8
|
142.1
|
شقة
|
8.0
|
0.2
|
8.3
|
أرض زراعية
|
0.1
|
0.2
|
4.8
|
فيلا
|
1.5
|
0.1
|
1.6
|
مرفق
|
1.1
|
0.04
|
1.2
|
معرض/محل
|
0.8
|
0.02
|
0.8
|
بيت
|
0.6
|
0.02
|
0.6
|
عمارة
|
0.3
|
0.03
|
0.3
|
مركز تجاري
|
0.1
|
0.02
|
0.3
|
إستراحة
|
0.03
|
—
|
0.04
|
قصر
|
—
|
0.01
|
0.01
|
الإجمالي
|
118.7
|
35.6
|
160.1
وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات العقارية، فقد سجلت انخفاضا خلال عام 1441هـ بنسبة 9%، لتصل إلى 891.8 مليون متر مربع مقارنة بعام 1440ﮬ.
|
مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات العقارية (مليون م²)
|
الشهر
|
1440 هـ
|
1441 هـ
|
التغير
|
المحرم
|
70.13
|
63.03
|
(10 %)
|
صفر
|
109.58
|
107.97
|
(1 %)
|
ربيع الأول
|
88.70
|
72.53
|
(18 %)
|
ربيع الثاني
|
66.33
|
54.27
|
(18 %)
|
جمادى الأولى
|
96.89
|
77.46
|
(20 %)
|
جمادى الآخرة
|
97.39
|
118.60
|
+ 22 %
|
رجب
|
87.86
|
69.76
|
(21 %)
|
شعبان
|
83.71
|
3.40
|
(96 %)
|
رمضان
|
68.13
|
6.19
|
(91 % )
|
شوال
|
71.82
|
58.36
|
(19 %)
|
ذو القعدة
|
96.46
|
179.03
|
+ 86 %
|
ذو الحجة
|
42.41
|
81.23
|
+ 92 %
|
الإجمالي
|
979.37
|
891.84
|
(9 %)
وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام 1441ﮬ، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 53.6 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 23.1 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام 1441 هـ (مليار ريال)
|
المدينة
|
سكني
|
تجاري
|
الإجمالي
|
الرياض
|
38.14
|
15.46
|
53.60
|
جدة
|
17.25
|
5.89
|
23.14
|
مكة المكرمة
|
9.02
|
0.90
|
9.92
|
الدمام
|
5.60
|
2.46
|
8.06
|
الخبر
|
4.89
|
2.50
|
7.39
|
المدينة المنورة
|
5.44
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