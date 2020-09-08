شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينزل قبل اجتماع المركزى الأوروبى وهبوط الاسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الجاري ودفع تجديد لندن التحذير من أن عدم التوصل لاتفاق بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجنيه الاسترليني لمواصلة الهبوط.

وحوم اليورو حول 1.18 دولار في حين سجل الاسترليني أقل مستوى في أسبوعين عند 1.3125 دولار. كما نزل اليوان الصيني بعدما حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن "انفصال" بين الاقتصادين الأمريكي والصيني.

وبدأت بريطانيا اليوم جولة جديدة من محادثات التجارة بعد الانفصال محذرة الاتحاد الأوروبي من أنها تعزز التحضير للخروج من الكتلة بدون اتفاق بحلول نهاية العام.

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وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7276 دولار أمريكي و لم يطرأ تغير يذكر على نظيره النيوزيلندي عند 0.6685 دولار أمريكي بعدما سجل مستويات متدنية ليلا عقب بيان للبنك المركزي يوم الأحد أثار مجددا إمكانية الوصول لأسعار فائدة سلبية.

والأنظار مسلطة هذا الأسبوع على قرار السياسة الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

ويتوقع الكثير من المحللين ألا يكون هناك تغيير ولكن يترقبون الرسالة الخاصة بتوقعات التضخم وما إذا كان البنك سيبدى قلقا من قوة اليورو.

ويأتي الاجتماع بعد صعود العملة الموحدة لأعلى مستوى في عامين لتتجاوز 1.20 دولار بقليل في بداية الشهر.