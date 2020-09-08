شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بسبب أزمة المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، فبخلاف استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية ، فهناك أزمة جديدة حول المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.3108$ الأدنى منذ 25 آب/أغسطس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3165 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3172$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 21 آب/أغسطس الماضي ، عقب تصريحات رئيس وزراء بريطانيا " بوريس جونسون" حول مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم السادس على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل.

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قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قبل انطلاق المرحلة النهائية من المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ،والتي بدأت رسميا بالأمس فى العاصمة البريطانية ، أن أمام لندن وبروكسيل مهلة زمنية حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر فقط لتوقيع اتفاق التجارة.

وحذر جونسون قائلا إذا لم نتمكن من إحراز تقدم قبل المهلة الزمنية فإن الحكومة البريطانية ستقبل بالخروج بدون اتفاق تجاري وتمضي قدما فى تنفيذ البريكست.

وكانت المملكة المتحدة قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي فى كانون الثاني/يناير الماضي ، لكنها حصلت على مهلة عام واحد "فترة انتقالية" تنتهي فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم لإجراء مفاوضات تجارية ، والفشل فى الوصول إلى اتفاق تجاري بين الطرفين ، سيعجل العلاقات التجارية المستقبلية تقوم على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية.

وذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أن بريطانيا قد تصدر تشريعات لإلغاء اتفاقية انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ،الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من أنه لن يكون هناك اتفاق جديد إذا حدث ذلك ، وهو ما جدد المخاوف حول "البريكست".