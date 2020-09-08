شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ريدان الغذائية تُوصي بزيادة رأس المال بأسهم حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 112.5 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

وأشارت الشركة إلى تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً للطرح بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى (ومن الأسباب جائحة كورونا). وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى وارتفاع مصاريف التسويق ومصاريف التمويل.

وتراجعت المبيعات إلى 23.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 63.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.