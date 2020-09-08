شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع "التطويرية الغذائية" لتحقيق الخسائر بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 6.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 44% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تضمنت إغلاق الفروع و اقتصار الخدمة على طلبات التوصيل وتخفيض ساعات العمل بالفروع، على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية.

وتراجعت المبيعات إلى 48.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 70.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.