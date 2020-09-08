شكرا لقرائتكم خبر عن معهد فرنسى يؤكد توقعا بانخفاض الناتج المحلى الإجمالى 9% فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الثلاثاء توقعا بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي تسعة بالمئة في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف المعهد أن النشاط الاقتصادي الفرنسي سيصل إلى 95 بالمئة من مستويات ما قبل الوباء في الربع الثالث و96 بالمئة من مستويات ما قبل تفشي المرض في الربع الأخير من العام.
وأظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي كان عند 81 بالمئة من مستويات ما قبل تفشي المرض في الربع الثاني.
كما قال المعهد إن التوظيف انخفض 0.9 بالمئة في الربع الثاني بعد انخفاض بنسبة سالب اثنين بالمئة في الربع الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد فرنسى يؤكد توقعا بانخفاض الناتج المحلى الإجمالى 9% فى 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.