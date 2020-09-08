معهد فرنسى يؤكد توقعا بانخفاض الناتج المحلى الإجمالى 9% فى 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الثلاثاء توقعا بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي تسعة بالمئة في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المعهد أن النشاط الاقتصادي الفرنسي سيصل إلى 95 بالمئة من مستويات ما قبل الوباء في الربع الثالث و96 بالمئة من مستويات ما قبل تفشي المرض في الربع الأخير من العام.

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وأظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي كان عند 81 بالمئة من مستويات ما قبل تفشي المرض في الربع الثاني.

كما قال المعهد إن التوظيف انخفض 0.9 بالمئة في الربع الثاني بعد انخفاض بنسبة سالب اثنين بالمئة في الربع الأول.