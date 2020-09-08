شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% رابحاً 31.63 نقطة ليصل إلى مستوى 8081.77 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.62% رابحاً 454.49 نقطة ليصل إلى مستوى 10439.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.3 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال. وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.92%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.06%.

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