شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار العملات اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-9-2020 ، انخفاضا أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.57 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع، مقابل 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.67 جنيه للشراء، 20.87 جنيه للبيع، مقابل 20.78 جنيه للشراء، 21.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، مقابل 4.11 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.08 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، مقابل 49.12 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع

قام البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة إي أسواق مصر – إحدى شركات إي فاينانس والمتخصصة في الأسواق الإلكترونية بتوفير خدمة التحصيل الالكتروني من خلال مختلف بطاقات الدفع للمنتجات المعروضة ضمن المبادرة من خلال منصة العرض الالكترونية المخصصة http://www.mobadra.gov.eg ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري" ميغلاش عليك " والتي تتم بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارتي التخطيط والمالية وتستهدف تشجيع شراء المنتجات المصرية.