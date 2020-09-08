شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: مشروع "رواد 2030" يساهم فى تحويل الأفكار الواعدة للشباب إلى مشاريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030 ، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بجامعة بنها، عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى وعن طريق نوادى ريادة الأعمال بالجامعة ،وذلك بحضور غادة خليل- مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسامح محمد- مدير نادي ريادة الاعمال بالجامعة، ووائل عبدالكريم - متخصص فى ريادة الأعمال، ومحمد صقر-رائد اعمال، وذلك بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

من جانبها أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحملة تأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفى إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم فى تحفيز الطلاب على خلق وظائفهم بأنفسهم والقيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.

Advertisements

وأشارت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 خلال الجلسة إلى بدء حملة أبدأ مستقبلك بجامعة حلوان، واليوم نستكمل الإطلاق من جامعة بنها، وذلك بهدف التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر حيث يحتضن المشروع الشباب ممن يطمح إلى تأسيس مشروعه الخاص عن طريق توفير سبل متعددة للدعم، مضيفة أن هناك تواصل مع جميع الجامعات فى مصر لطرح المبادرة وتم تنفيذها فى 14 جامعة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه مع جائحة كورونا تم التواصل مع النوادي داخل الجامعات والتى تتواصل مع الشباب بالجامعات بشكل مباشر، وتتضمن الجلسات نماذج عملية ناجحة يتم مناقشتها مع الشباب كعامل ونموذج حى أمامهم لتوضيح كيفية جذب الشباب للمبادرة وإكسابهم فكر ريادة الأعمال والعمل الحر، والبدء فى العمل الحر الخاص بهم، مع معرفتهم بعدد حاضنات الأعمال الخاصة بكل محافظة، وتابعت "خليل" ان المشروع يساهم بعدة حملات توعوية ايضًا فضلًا عن حملة ابدأ مستقبلك جامعات ومدارس، والتى تتمثل في إصدار مجلة شهرية لريادة الأعمال ملهمة لرواد الأعمال، بجانب حلقات رائد أعمال وهى 30 حلقة تعليمية كرتونية عن ريادة الأعمال وتم عرضها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى للمشروع فيسبوك ويوتيوب "رواد 2030".

وتطرقت الجلسة إلى عدة موضوعات مهمة في مجال ريادة الأعمال حيث ناقشت الجلسة أهمية ريادة الأعمال للدولة والشباب وصفات رائد الأعمال المتمثلة فى وضوح الهدف والبحث عن أسلوب معين فى الحياة وعدم الخوف من الفشل إضافة إلى أن يكون رائد الأعمال صاحب شخصية حالمة وفعال ولا يستسلم للعوائق، كما تناولت الفرق بين المشروع الريادى والمشروع العادى وكيفية نجاح رائد الأعمال، مع عرض قصة نجاح تحفيزية على شباب الجامعة لأحد رواد الأعمال الناجحين بالمحافظة.