شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بالمستهل.. و"إنفستكورب" تشترى 35% من شركة صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% رابحاً 2.31 نقطة ليصل إلى مستوى 1407.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 356.4 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.33%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%.

كما ارتفع سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 9.66%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.97%.

وفي سياق متصل أعلنت إنفستكورب، أنها أبرمت اتفاقاً نهائياً مع شركة تشاينا ريسورسز كابيتال مانجمنت ليمتد، للحصول على حصة الأكثرية في سيتي سوير (بي في آي ليمتد)، وبموجب الصفقة، سيواصل المساهمون الحاليون بمن فيهم "فينكس غروب" و"لاين كراوفورد جويس غروب" امتلاك نسبة 35% من أسهم "سيتي سوبر غروب"، وجدير بالذكر أن الصفقة تخضع لموافقة إدارة مراقبة عمليات الدمج في الصين، ومن المتوقع إغلاقها في الربع الأخير من عام 2020.

Advertisements

وبعد إكمال الصفقة سيواصل فريق الإدارة الحالي لمجموعة "سيتي غروب" العمل بشكل مستقل تحت العلامتين التجاريتين "سيتي سوبر" LOG-ON، وستمكن الشراكة الجديد المجموعة من تسريع خططها التوسعية ومواصلة السعي للاستفادة بشكل أفضل من نمو الاستهلاك في الصين الكبير، والتوجه نحو الانفاق المرتفع في آسيا، وسيتعاون جميع المساهمين مع فريق إدارة سيتي سوبر غروب وموظفيها لتنفيذ رؤية سيتي سوبر.

وفي سياق منفصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عدم وجود أي تأثير على المركز المالي جراء خفض وكالة فيتش ريتنجز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمملكة البحرين إلى B+ من BB- وتخفيض تصنيف السقف الائتماني لمملكة البحرين إلى BB+ من BBB- بتاريخ 14 أغسطس، وتخفيض تصنيف قدرة السداد طويل الأجل للبنك إلى BB1+ من BBB-، وتخفيض تصنيف قابليته للاستمرار إلى bb من bb+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي سياق آخر قالت شركة الإثمار القابضة، إن ارتفاع سعر السهم في سوق دبي المالي خلال الفترة ما بين 1و6 سبتمبر الحالي، قد يكون متزامناً مع الإعلان المفصح بتاريخ 1 سبتمبر، إلا أنه لا توجد أي تطورات أخرى من قبل الشركة أدت إلى ارتفاع سعر السهم في سوق دبي المالي خلال هذه الفترة.