شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، لبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصرى، نظراً لما تمثله صناعة التطوير العقارى كقاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد المصرى، وتشغيل العديد من الأنشطة الأخرى المتعلقة به، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

جانب من الاجتماع Advertisements

وأوضح وزير الإسكان، أن أعضاء المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، قدموا رؤيتهم ومقترحاتهم لتحفيز تصدير العقار المصرى، واستعراض نقاط القوة فى القدرة التنافسية للعقار المصرى، واستراتيجية تصدير العقار، وكذا عرض بعض المشاكل والعقبات التى تواجه تصدير العقار المصرى للتصدى لها والعمل على حلها.

وأكد الوزير أنه يوجد فى مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.