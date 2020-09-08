شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وتثبيت تصنيف بنك الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحاً 4.590 نقطة ليصل إلى مستوى 5299.30 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.040 نقطة ليصل إلى مستوى 5814.93 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.750 نقطة ليصل إلى مستوى 4281.17 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% خاسراً 11.830 نقطة ليصل إلى مستوى 4294.17 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 176.3 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5436 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.44%، أعقبه قطاعي السلع الاستهلاكية و النفط والغاز بنسبة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.81%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.

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وجاء سهم شركة الصلبوخ التجارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.11%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.03%، ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 8.37%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.42% يليه سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 5%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلن بنك الخليج، عن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند A+، وتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى القصير عند F1، تثبيت تصنيف الجدوى المالية عند bb+، كما ثبتت فيتش تصنيف الدعم عند 1، وتصنيف سقف الدعم عند A+.

وفي سياق آخر قالت شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة، بشأن وجود تداولات غير اعتيادية على سهم الشركة، خلال جلسة أمس الاثنين، فأنه لا توجد أحداث جوهرية في الشركة يتعين الإفصاح عنها يمكن أن تكون سبباً في تلك التداولات.