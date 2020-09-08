شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يوفر خدمة التحصيل الإلكترونى من خلال منصة "ميغلاش عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة إي أسواق مصر – إحدى شركات إي فاينانس والمتخصصة في الأسواق الإلكترونية بتوفير خدمة التحصيل الالكتروني من خلال مختلف بطاقات الدفع للمنتجات المعروضة ضمن المبادرة من خلال منصة العرض الالكترونية المخصصة http://www.mobadra.gov.eg ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري" ميغلاش عليك " والتي تتم بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارتي التخطيط والمالية وتستهدف تشجيع شراء المنتجات المصرية،

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن خدمة التحصيل الالكتروني تأتي كخطوة فعالة لدعم المبادرة الرئاسية التي تمتد لثلاثة شهور والتي اطلقت سعيا لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات محلية الصنع والتي يتم عرضها بأسعار مخفضة وبخصومات تصل إلى 20% إلى جانب خصم اضافي مقدم من الدولة لحاملي البطاقات التموينية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لمختلف فئات المواطنين بمختلف قدراتهم المالية وبتنوع احتياجاتهم وذلك بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنها ستساهم في زيادة معدلات الاستهلاك وتقليل نسب الاستيراد والتشجيع على تعميق الصناعة المحلية بما سينعكس على دفع عجلة الإنتاج المحلي ويساهم في توفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.

وأكد عكاشة على دعم البنك الأهلي المصري لكافة المبادرات التي تطلقها الدولة في مختلف القطاعات بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتيسير سبل حياته اليومية بوصفه اكبر البنوك المصرية وأكثرها مساهمة في خدمة المجتمع.

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وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس عن سعادته بالمشاركة في المبادرة كونها تعزز دور الشركة في منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي وتدعم المستهلك المصري والإنتاج المحلي، حيث تعد المبادرة خطوة على طريق التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة وتبني مفهوم جديد للتجارة الإلكترونية وفتح منافذ جديدة للتجار وتوسيع مجالات العمل ودعم التعامل اللانقدي تماشياً مع رؤية الدولة لبناء "مصر الرقمية"، مشيرا أن أي فاينانس تعتبر الشركة الوطنية المتخصصة في تقديم أحدث نظم الدفع الإلكتروني وخدمات تطوير تكامل الأعمال للقطاعات المالية والحكومية وخاصة وزارة المالية .

وأضاف أن شركة "إي-أسواق مصر" إحدى شركات "إي-فاينانس" قامت ببناء وتصميم السوق الإلكتروني للمبادرة بالتعاون مع وزارة المالية والربط مع التجار وإدخال جميع السلع والأسعار لتصبح سوق تجاري إلكتروني متكامل وآمن للمواطن المصري، حيث تأتي المنصة لتيسير عملية الشراء المتاحة بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وتوفير وسائل متنوعة لزيادة وتحفيز الاستهلاك.

ومن جانبها أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن الشراكة بين البنك واى-أسواق مصر فى بوابة "مبادرة" تتيح السهولة في عمليات سداد قيم المنتجات المعروضة والتي تشمل السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية، والأثاث المنزلي وكذا الصناعات الحرفية، حيث يتيح البنك كافة امكاناته التكنولوجية لخدمة المستفيدين من المبادرة والوصول الى اهدافها، مضيفة انه سعيا من البنك للتيسير على العملاء فانه يتم اعفاء القروض الشخصية من كافة المصاريف الإدارية مع تخفيض سعر العائد، وكذا اتاحة تقسيط قيمة المشتريات الخاصة بعملاء بطاقات الائتمان من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف بالاتصال بمركز الاتصالات 19623