شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تخفض سعر خام مربان فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر أكتوبر عند 0.50 دولار للبرميل دون بلاتس دبي، لتخفضه 1.35 دولار عن الشهر السابق. ويوضح الجدول التالي أحدث أسعار البيع الرسمية (بالدولار للبرميل).

وسعر البيع الرسمي لمربان هو الفارق عن بلاتس دبي بينما يتم تسعير الدرجات الثلاث الأخرى بالفارق عن سعر البيع الرسمي لمربان.

أكتوبر سبتمبر مربان -0.50 +0.85

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أم اللولو تعادل 0.00 تعادل 0.00

داس -0.35 -0.35

زاكوم العلوي -0.20 -0.20