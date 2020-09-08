شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون دولار صادرات مصر من مستحضرات العطور فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسبت مجموعة من المحافظات المصرية شهرة دولية في زراعة النباتات العطرية التي تستخدم في صناعة العطور ومستحضرات التجميل، وعلى رأسها محافظتي الغربية وبني سويف، وهو ما يفتح الباب أمام ميزة نسبية كبيرة لسلعة تصديرية جديدة لزيادة العوائد الدولارية للدولة.

ورصدت بيانات حكومية حجم الصادرات المصرية من مستحضرات العطور والتجميل في شهر يونيه الماضي، حيث بلغت نحو 16.6 مليون دولار، مقابل 11.4 مليون دولار في يونيه من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 45.3%.

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وجاءت الصادرات المصرية من مستحضرات العطور ضمن قائمة السلع الأكثر ارتفاعا في قيمة صادراتها في شهر يونيه الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في هذا الشهر نحو 2.26 مليار دولار.

وضمت قائمة السلع الأكثر تصديرا كلا من العجائن ومحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 60.9 مليون دولار، مقابل 47.5 مليون دولار في يونيه 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 28%، يليها صادرات منتجات الألبان وبلغت قيمتها 23.9 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 18.5 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 29.3%.

وبلغت قيمة الصادرات من مصنوعات من لدائن 22.6 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 12.6 مليون دولار في يونيه الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 79.8%، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من صابون ومحضرات تنظيف 20.5 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 20.1 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 1.8%.