شكرا لقرائتكم خبر عن "العين السخنة " تستعد لإطلاق أول مصنع مصرى لانتاج إطارات السيارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد منطقة العين السخنة ، لإطلاق أول مصنع لإنتاج اطارات السيارات فى مصر، بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، ممثلة في شركة النقل والهندسة وبين الهيئة العربية للتصنيع ، مما يساهم في وقف استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا ، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم انتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولار ، على أن يتم انتاج 4 ملايين اطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 5 ملايين اطار.
وقال المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصنماعات الكيماوية لـ " الخليج 365" أن التعاون بين الشركة القابضة والهيئة العربية للتصنيع ، فيما يتعلق بمصنع الإطارات قد ينضم اليه شريك ثالث قريبا ، موضحا أن دراسات الجدوى للمصنع تشرف عليها شركة "رولان برجر " الإنجليزية ، فيما تتولى الدراسات الفنية شركة "بلاك دونتس" الفنلندية ، إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال ، مؤكدا أنه بمجرد انتهاء الدراسات سيتم البدء في انشاء المصنع فى منطقة العين السخنة .
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